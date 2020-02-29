عشائر تركمان العراق تؤكد وقوفها إلى جانب الحشد الشعبي في حربه ضد الإرهاب

2020/02/29 | 18:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عشائر تركمان العراق، السبت، وقوفها الى جانب الحشد الشعبي في محاربه الإرهاب دفاعا عن العراق، مشيرة الى انه للحشد الشعبي الدور الأكبر في ردع الإرهاب الداعشي .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “قائد محور الشمال يلماز النجار وآمر اللواء 16 وعددا من آمري أفواج الحشد الشعبي أجروا زيارة لمجلس عشائر و

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