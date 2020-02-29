التخطيط: القطاع الخاص بديل تعيينات موازنة 2020

2020/02/29 | 18:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن القطاع الخاص سيكون بديلاً في توفير فرص العمل حال عدم تضمين درجات وظيفية في موازنة العام الحالي.

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