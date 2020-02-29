صادقون: سنصوت على الكابينة الوزارية في جلسة الغد

2020/02/29 | 18:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة صادقون النيابية، اليوم السبت، عن موقفها من جلسة منح الثقة فيما أكدت أن "قرار إخراج القوات الأميركية ملزم لجميع الأطراف".

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