فرنسا: تسجل “73” حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/02/29 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم السبت، تسجيل 73 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد منذ بداية انتشار الوباء حول العالم أواخر الشهر الماضي.وقال فيران، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مجلس دفاعي ومجلس وزاري استثنائي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة سبل مكافحة الفيروس، “حتى هذه اللحظة تم تسجيل 73 […]

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