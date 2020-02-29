2020/02/29 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود، اليوم السبت، عن تجهيز مصنع الكوت بـ 50 رولة استعداداً لإنتاج كمامات طبية تلبية لحاجة البلد من الكمامات ضد فيروس الكرونا الذي يبدأ إنتاجه يوم غد الأحد.وقال معاون مدير عام الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود عماد عباس علي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعتها وكالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصنع نسيج الكوت يستعد لإنتاج الكمامات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصنع نسيج الكوت يستعد لإنتاج الكمامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).