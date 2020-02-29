أوديشو يشيد بلاعبيه وخلف يشكو غياب التركيز

2020/02/29 | 18:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

اشاد مدربُ القوة الجوية ايوب اوديشو بقدرة لاعبيه على تحقيق نتائجَ ايجابية في منافسات دوري الكرة الممتاز والتي تكللت بالفوز على الطلبة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة، وقال اوديشو ان المستوى الفني للاعبين يتصاعد من مباراة الى آخرى ونحن نحرص على عدم التفريط بنقاط المباريات المقبلة منوها بان تطبيق اللاعبين للواجبات داخل ارض الملعب اسهم بالوصول الى هذا المستوى وان جميع الخطوط قدمت ماعليها فضلا عن ابعاد اللاعبين عن الوقوع بالاخطاء، مشيرا الى ان الارقام سجلت اكثر من هدف في المباراة الواحدة وهذا يدل على قوة خط الهجوم من خلال تواجد القائد حمادي احمد وزميله ايمن حسين مع بقية زملائه.

من جانبه اوضح مدرب الطلبة احمد خلف: ان جميع المختصين في الشأن الكروي اثنوا على الاداء الجماعي للانيق في المباريات الماضية لكن غياب الحظ كان واضحا وكذلك قلة التركيز في انهاء الهجمات مشيرا الى انه على الرغم من تسجيل الجوية هدف السبق لكننا استطعنا العودة وادراك التعادل بعد دقيقتين، وبالنسبة للناحية التنظيمية فقد ظهر الانيق بشكل جيد وكاد مهاجمنا علي مهدي ان يحرز هدف التعادل اثناء مواجهة حارس الجوية لكنه اضاع الكرة بسبب عدم التركيز مؤكدا ان الطلبة ظهر بشكل مغاير للموسم الحالي ونتمنى تحقيق الفوز في الادوار المقبلة والاستفادة من عامل الارض في اللقاء الذي سيجمعنا مع نفط ميسان.

الحفاظ على سلامة الجمهور

شهدت مباراة الصقور والانيق عدم دخول الجماهير الى ملعب الشعب الدولي بعدما اعلن الاتحاد المركزي بكرة القدم عن اقامة مباريات الدوري الممتاز من دون جمهور للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد وحسب قرار الجهات المختصة.

من جانبه قال علاء عباس اللامي مسؤول امن الملاعب: لقد تم التنسيق بين جميع القوات التي اخذت على عاتقها تطبيق قرار الجهات المختصة وبيان وزارة الشباب والرياضة وقرار خلية الأزمة في وزارة الصحة والبيئة بمنع التجمعات الجماهيرية في مباريات الدوري والفعاليات الرياضية لهذه الفترة وحتى إشعار آخر حفاظا على سلامة المواطنين مؤكدا انه رغم حضور العديد من الشخصيات المعروفة لمشاهدة اللقاء لكنهم منعوا من الدخول وهذا يؤكد حرص رجال امن الملاعب على تطبيق القرار من اجل الحفاظ على سلامتهم.



مثمنا تعاون الجماهير وجميع من حضر الى الملعب والذين استقبلوا هذا القرار بروح رياضية وابدوا تعاونهم مع قوة امن الملاعب لتطبيق التعليمات.

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