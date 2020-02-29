اعتماد ثائر فاضل ضمن لجنة مدربي التايكواندو

2020/02/29 | 18:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلة /محمد عجيل

اضاف الاتحاد المركزي للتايكواندوا المدرب ثائر فاضل الى لجنة المدربين المعتمدة لديه ويعد فاضل واحدا من افضل المدربين حيث سبق له ان نال العديد من الاوسمة القارية والعربية حينما كان لاعبا ومن ثم رفع من قدراته التدريبية من خلال الدورات التي اقيمت بإشراف الاتحاد الدولي للعبة ومن ضمنها تلك التي جرت في العام الماضي بالعاصمة الأذربيجانية باكو وحول انضمامه الى هذه اللجنة.

قال ثائر فاضل ان لجنة المدربين في اتحاد اللعبة تضم نخبة من المدربين المتميزين الذين كان لهم باع طويل بتاريخ اللعبة و تأخذ على عاتقها تسمية مدربي المنتخبات الوطنية من خلال تقييم عملهم وقدراتهم الفنية اضافة الى تنظيم الدورات المحلية بمشاركة محاضرين دوليين واضاف ان اللعبة ورغم اتساع مساحتها بين الاندية ومكانة العراق على المستوى القاري والعربي الا انها تعاني من غياب البنى التحتية من مراكز تدريبية وقاعات لغرض تنظيم البطولات وبالتالي فانها تؤثر سلبا في بناء المواهب خاصة ان العراق له دور عربي وآسيوي وسبق له ان تسيد البطولات على مستوى الفئات العمرية الى ذلك دعت مدرسة بابل للتايكواندوا التي يديرها المدرب عباس خليل جميع اللاعبين من مواليد 2010 الالتحاق بالدورة التنشيطية التي ستقام الاسبوع المقبل.

وقال خليل للصباح الرياضي: ان الغاية الاساسية من الدورة هو التواصل مع اللعبة في ظل الانكماش الذي تشهده الحركة الرياضية في المحافظة .

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