عملية نوعية للحشد الشعبي والقوات الأمنية تطيح بخمسة “دواعش” في الانبار

2020/02/29 | 18:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة قتالية من ابطال اللواء السابع والعشرين بمشاركة اللواء الثاني في الحشد الشعبي واللواء ٤٠ من الفرقة العاشرة بالجيش العراقي، اليوم السبت، عملية نوعية في جزيرة الكرمة بمحافظة الانبار الانبار اسفرت عن قتل خمسة “دواعش”.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، العملية جاءت على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود مضافات

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