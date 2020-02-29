وزارة الصحة العراقية تنفى تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/02/29 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

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نفت وزارة الصحة انباء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ونقلها الى أحد المؤسسات الصحية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة، أكد ان الحالة التي نقلتها كوادر الدفاع المدني الى مستشفى الفرات في بغداد مصابة بالإنفلونزا الاعتيادية، وأن الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام بوجود إصابة جديدة في بغداد لا صحة لها، مشيرة الى أن سيارة الإسعاف والدفاع المدني نقلت الحالة الى مستشفى اليرموك التعليمي وتم اجراء الفحص الطبي لها ولم يكن مصاب بكورونا وعليه تم إخراجه من المستشفى بعد ثبوت اصابته بإنفلونزا اعتيادية موسمية.

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