التخطيط: سنعتمد القطاع الخاص بتوفير فرص العمل للخريجين

2020/02/29 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان ،اليوم السبت، أن القطاع الخاص سيكون بديلاً في توفير فرص العمل حال عدم تضمين درجات وظيفية في موازنة العام الحالي.وقال جوهان في تصريح اوردته وكالة الانباء العراقية، واطلعت عليه “العهد نيوز” ، إن “البدائل في موازنة 2020 هي أن يتولى القطاع الخاص موضوع التعيينات”، […]

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