استمرار أعمال الصيانة بجسر الزبير غرب البصرة

2020/02/29 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة اعلنت الشركة المنفذة لأعمال الصيانة الوقائية لجسر الزبير في محافظة البصرة، اليوم السبت، استمرار اعمال التأهيل وفق الجدول الزمني المحدد.وذكرت الشركة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “اعمال الاكساء بدأت تنفذ لأحد مسارات الجسر واستبدال الفواصل الجسرية ضمن وجبات عمل مستمرة 24 ساعة”.وكانت مديرية مرور البصرة قد […]

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