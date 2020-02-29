2020/02/29 | 18:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبال حافل للاعب صفاء هادي من جماهير فريق كريليا سوفيتوف الروسي في ملعبه

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