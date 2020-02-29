الكشف عن الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا في بغداد

2020/02/29 | 18:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت مديرية صحة الكرخ، السبت، أن المصابَين بفيروس “كورونا” والمتواجدَين حاليا في مستشفى ا...

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