بعد القصف التركي، فصائل المعارضة تستعيد عدّة مواقع خسرتها قبل أيام في إدلب

2020/02/29 | 18:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فصائل المعارضة اليوم السبت استعادتها العديد من القرى والبلدات بريفي إدلب وحماة، عقب هجوم شنّته على مواقع “الجيش السوري”، مستفيدة من القصف التركي الذي استهداف مواقع عسكريّة للجيش ليلة

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