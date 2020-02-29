الفياض يلغي تكليف ابو فدك من رئاسة اركان الحشد.

2020/02/29 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الخبراء التكتيكية، اليوم السبت، عن الغاء تكليف عبد العزيز المحمداوي "ابو فدك" من منصب رئاسة اركان الحشد الشعبي خلفا للمهندس.وقالت الخلية في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" وتابعته "كلكامش برس" انه "تم الغاء تكليف ابو فدك عبد العزيز المحمداوي بمهام رئاسة اركان الحشد الشعبي خلفا للمهندس، بقرار من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عقب طعن قانوني تقدمت به بعض الوية الحشد حول الية اختياره خلافا لقانون ٤٠ لسنة ٢٠١٦".

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