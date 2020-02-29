2020/02/29 | 18:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، توضح سبب استمرار الرحلات مع الدول الممنوع السفر اليها بسبب فيروس كورونا.وذكرت الشركة، وهي إحدى تشكيلات وزارة النقل، في بيان تلقته “العهد نيوز”، أنها “تود أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية التزامها التام بقرار لجنة الأمر الديواني المرقم (55) لسنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية توضح سبب استمرار الرحلات مع الدول الممنوع السفر اليها وتدعو إلى توخي الدقة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية توضح سبب استمرار الرحلات مع الدول الممنوع السفر اليها وتدعو إلى توخي الدقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).