نينوى تكشف نتائج فحوصات 12 حالة اشتباه بكورونا

2020/02/29 | 18:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / أعلنت دائرة صحة نينوى، يوم السبت، عن سلامة جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، إن جميع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وعددهم 12 حالة، ثبتت الفحوصات سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.

وأضافت الدائرة المشتبه بإصابتهم بالفيروس غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

وكانت الصحة العراقية قد أعلنت، الجمعة، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة في العاصمة بغداد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8 منذ تسجيل أول حالة الاثنين الماضي.



والمصابون جميعاً أشخاص قدموا من الجارة الشرقية إيران مؤخراً.

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