تربية الديوانية توضح سبب تأخر صرف رواتب الكوادر التدريسية والتعليمية

2020/02/29 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، السبت (29 شباط، 2020) توضيحاً سبب استمرار الرحلات مع الدول الممنوع السفر اليها بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الشركة، وهي إحدى تشكيلات وزارة النقل، في بيان، أنها "تود أن توضح للرأي ال

بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير ناحية قزانية (97 كم شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، مازن الخزاعي، السبت (29 شباط 2020)، اعادة فتح ثاني طريق يربط المحافظة بواسط، بعد تقلص تدفق السيول الإيرانية.

وقال الخزاعي لـ(بغداد اليوم)، إن "طريق قزانية- بدرة

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل أعلام، السبت، بإصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليا مصطفى بورمحمدي بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الإصابة مع انتشار الفيروس بشكل متسارع خاصة في صفوف القيادات العليا في البلاد إذ تم اليوم أيض

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