الخطوط الجوية العراقية توضح سبب استمرار الرحلات مع الدول الممنوع السفر اليها بسبب ’’كورونا’’

2020/02/29 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، السبت (29 شباط، 2020) توضيحاً سبب استمرار الرحلات مع الدول الممنوع السفر اليها بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الشركة، وهي إحدى تشكيلات وزارة النقل، في بيان، أنها "تود أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية التزامها التام بقرار لجنة الأمر الديواني المرقم (55) لسنة (2020) والذي تضمن منع سفر المواطنين إلى الدول التي انتشر بها فيروس كورونا".

وأوضحت، أن "رحلات الناقل الوطني الى تلك الدول خصصت لإجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية حصراً، فيما تتبنى وزارة الصحة العراقية وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي مهمة القيام بالإجراءات الصحية الصارمة تجاه جميع الوافدين من تلك البلدان الى الاراضي العراقية وذلك للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا".

ودعت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من مصادرها الرسمية".

وكان وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، أصدر الثلاثاء (25 شباط 2020)، عددا من القرارات لمنع تفشي فايروس كورونا، مبينا أنه وجه بمنع السفر من وإلى النجف، فضلا عن تشكيل خلايا أزمة في عموم المحافظات وتمديد منع دخول الوافدين الأجانب إلى العراق.

وقال الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "علاوي ترأس اجتماعا مع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وبحضور اعضاء اللجنة واللواء سعد معن مدير اعلام وزارة الداخلية والعميد قصي صبيح لازم مدير شؤون الاقامة ".

واضاف البيان أن "مقررات اللجنة تضمنت تشكيل خلية ازمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة وتمديد ايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول المبينة ادناه جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الاسلامية وايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول (تايلند، كوريا الجنوبية، اليابان، ايطاليا، سنغافورة)".

بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

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وقال الخزاعي لـ(بغداد اليوم)، إن "طريق قزانية- بدرة

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل أعلام، السبت، بإصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليا مصطفى بورمحمدي بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الإصابة مع انتشار الفيروس بشكل متسارع خاصة في صفوف القيادات العليا في البلاد إذ تم اليوم أيض

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