التيار الصدري يخاطب المعترضين على محمد علاوي: لن نسمح بتسمية أخر والمحاصصة لن تمر

2020/02/29 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

قال القيادي في التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، حاكم الزاملي، السبت (29 شباط، 2020) إن تياره سيرفض تمرير أي بديل لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، في حال حاولت القوى السياسية إفشال عقد جلسة يوم غد الأحد، المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، إن "على القوى السياسية المعترضة على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والتي تعمل على إفشال جلسات البرلمان، بسبب خسارتها المغانم من الوزارات، ان تعلم جيداً ان عدم التصويت على علاوي، يعني اختيار رئيس وزراء جديد، يكون أشد من علاوي في رفض المحاصصة وإعطاء أي وزارات لأي جهة سياسية".

وبين الزاملي ان "اي بديل لعلاوي، سوف نفرض عليه عدم اعطاء اي مغانم ومناصب لأي جهة سياسية، وبخلاف ذلك سنقف ضده تمريره في البرلمان والشارع العراقي، فعلى القوى السياسية المتحاصصة ان تعلم جيداً ان تغيير علاوي، لا يعني بقاء الوزارات بيدها".

وكان تحالف "الوطن أولا"، الذي يترأسه النائب مثنى السامرائي، رأى يوم أمس الجمعة، أن ما حصل في الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أمس الأول الخميس، يؤشر لحالة التشتت والتردد، مشيرا الى ان الرافضين لحكومة علاوي ليس لديهم أي بديل لمنع التداعيات المحتملة.وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "أن ما حصل في الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أمس الخميس يؤشر لحالة التشتت والتردد التي تواجه بعض الكتل السياسية في دعم تشكيلة وزارية من أشخاص مستقلين من جانب، وعدم حصول بعض الكتل الأخرى على حصة من وزارات الحكومة من جانب آخر".وأشار الى ان "عدم حصول النصاب في جلسة الخميس يزيد من تعقيد المشهد السياسي المتأزم خصوصا مع عدم وجود خيارات ناضجة وبديلة لدى الكتل السياسية الرافضة لحكومة علاوي لمنع التداعيات الخطيرة المحتملة ".وأوضح التحالف أن "العديد من الكتل السياسية التي تستشعر حجم التداعيات الخطيرة المترتبة على عدم تمرير الحكومة الجديدة ومنها الدخول في نفق الفوضى السياسية جعلها تصر على ضرورة عقد الجلسة وتوفير الفرصة لكل نواب الشعب للتعبير عن إرادتهم بصدق فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة من عدمه".وطالب التحالف الكتل السياسية بأن "تأخذ بنظر الاعتبار تعقيدات الموقف الذي ينذر بوضع كارثي والتضحية بالمصالح الآنية أملاً في تحقيق نوع من الاستقرار الذي يمهد لانفراج حقيقي للوضع المتأزم في البلاد"، داعياً النواب إلى "التحرر من الضغوط التي تمنعهم من ممارسة دورهم في التعبير عن آرائهم بــكامل حريتهم".

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس الجمعة، الموافقة على طلب رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي، حول تأجيل جلسة منح الثقة لحكومته الى يوم الاحد المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم الأحد الموافق 1 آذار 2020، الساعة الواحدة ظهرا".

وحصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، أمس الجمعة، على طلب موجه من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى رئاسة البرلمان بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها يوم غد السبت، الى يوم الاحد المقبل.

وجاء في الطلب الموجه من علاوي الى رئاسة البرلمان، انه "لأجل اكمال تشكيل الكابنية الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية الى يوم الاحد المقبل، الموافق 1 اذار 2020".

بغداد اليوم - ذي قار

قال المتظاهر البارز في ذي قار، اسعد الناصري، اليوم السبت، أنه ليس مع ذهاب المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء ببغداد يوم غد الأحد، فيما أكد أنه ليس لأحد أو جماعة الادعاء بقيادة الثورة، حسب تعبيره.

وذكر الناصري، على حسابه بموقع &

بغداد اليوم-بغداد

اصدرت وزارة التجارة، السبت (29 شباط، 2020) بيانا لتوضيح حقيقة صور نشرتها مواقع الكترونية تظهر وزيرها محمد هاشم العاني وهو يستقبل الرئيس الايراني حسن روحاني، فيما اشارت الى ان هذه الصور قديمة.

وذكرت الوزارة في البيان، ان "

بغداد اليوم _ متابعة

وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد.

ووقع عن حركة "طالبان" الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التيار الصدري يخاطب المعترضين على محمد علاوي: لن نسمح بتسمية أخر والمحاصصة لن تمر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التيار الصدري يخاطب المعترضين على محمد علاوي: لن نسمح بتسمية أخر والمحاصصة لن تمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).