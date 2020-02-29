كارول سماحة تثير “الهلع” في شوارع باريس والشرطة تدخل على الخط.. ماقصة “محاولة الانتحار”؟

2020/02/29 | 18:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حالة من الجدل في العاصمة الفرنسية باريس، أثناء تصوير فيديو كليب جديد لأغنيتها التى تحمل اسم “مش هعيش”.ويتضمن أحد مشاهد الكليب محاولة “كارول” الانتحار من شرفة أحد المنازل وبينما كانت الفنانة تقف على شرفة منزل تطبيقا لمشهد الانتحار، اعتقد الناس أنها تحاول بجدية الانتحار دون أن […]

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