شاهد: بالصدفة.. بنت الفنانة أحلام تظهر للمرة الأولى إلى الإعلام

2020/02/29 | 18:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شاركت الفنانة أحلام جمهورها ومتابعيها عبر حسابها مقطع فيديو لزوجها مبارك الهاجري خلال مقابلة تليفزيونية معه بعدما حصل على المركز الأول في سباق السيارات، فيما لفت انظار المتابعين ظهور ابنتها “لولو” في الفيديو للمرة الأولى.وعلّقت أحلام قائلة:” ماشاء الله بنتي لولو تشارك ابوها الفوز بالمركز الاول..مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز […]

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