المرور العامة: تعليق العمل بمواقع التسجيل في عموم العراق

2020/02/29 | 18:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تعليق العمل في مواقع التسجيل في عموم العراق للوقاية من “فيروس كورونا”.وذكرت في بيان للمديرية تلقته وكالة صدى الاعلام أنه “تم تعليق العمل في مواقع التسجيل وإصدار الإجازات في عموم العراق، للحفاظ على سلامة المواطنين”.وأضاف أن “ذلك جاء التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً

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