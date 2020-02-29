دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل العاشر/ 2

2020/02/29 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري بمجرد إعلام عيشو رجلها تفاصيل قصة سلب الأسرة النصرانية، وما سببته من مأزق أخلاقي لقريبها صالح، فإنه راحَ يذرع المجال الضيق لخطواته في حجرة النوم.كانت العتمة منسدلة مذ بعض الوقت، والنسيم الجبليّ العذب يُبشّر بانتهاء موجة الحر.علاوة على سخطه المعهود من أيّ ذكر لأفعال شقيقه الشائنة، كان يشعرُ خصوصاً بالخجل والحرج تلقاء موقف أمه من تلك الأفعال؛ هيَ مَن كانت تفتخر بها علناً، بزعم أنها انتزاعٌ لحق الف......

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