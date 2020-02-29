بندر نوري - راهنية أفكار لينين.. كتابة أولية حول الثورة

2020/02/29 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بندر_نوري يدور جدل كبير في أوساط اليسار في العالم حول مدي راهنية أفكار لينين وخاصة أفكاره حول الثورة للتعبير عن المتغيرات الموجودة في عصرنا الراهن، عصر الراسمالية المتأخرة.هذا المقال لا يستهدف إعادة قراءة لينين في هذه العجالي رغم الأهمية الثورية لمثل هذه القراءة النقدية للتراث اللينيني وإكتشاف ما سيخبرنا به عن الثورة والتغيير الثوري في عالم اليوم بل يستهدف تسليط الضوء علي ثورة 1905 وما أضافته لمفهوم الثورة......

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