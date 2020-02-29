2020/02/29 | 19:05 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريًّا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي.
واضافت الوزراة في بيانها أن المصابين الجدد موجودون حاليًّا في غرف العزل في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرّة”.
وبذلك يرتفع عدد حالات الاصابة في البلاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واضافت الوزراة في بيانها أن المصابين الجدد موجودون حاليًّا في غرف العزل في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرّة”.
وبذلك يرتفع عدد حالات الاصابة في البلاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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