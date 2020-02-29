لبنان.. تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم بكورونا

2020/02/29 | 19:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​، في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريًّا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي.واضافت الوزراة في بيانها أن المصابين الجدد موجودون حاليًّا في غرف العزل في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ وحالتهم مستقرّة”.وبذلك يرتفع عدد حالات الاصابة في البلاد […]

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