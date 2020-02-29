لبنان.. تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم بكورونا


لبنان.. تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم بكورونا
2020/02/29 | 19:05 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​، في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريًّا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي.

واضافت الوزراة في بيانها أن المصابين الجدد موجودون حاليًّا في غرف العزل في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ وحالتهم مستقرّة”.

وبذلك يرتفع عدد حالات الاصابة في البلاد […]

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