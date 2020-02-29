هيأة السياحة تتخذ إجراءاتها للحد من تفشي فيروس “كورونا”

2020/02/29 | 19:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت هيأة السياحة والآثار في وزارة الثقافة، اليوم السبت, تعليمات لجميع تشكيلاتها للعمل على وفق التعليمات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، “نظراً للظروف التي يعيشها العالم جراء انتشار مرض فيروس كورونا، تهيب هيأة السياحة في وزارة الثقافة والسياحة والأثار أصحاب المرافق السياحية كافة بأخذ الحيطة […]

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