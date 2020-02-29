2020/02/29 | 19:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقية ، السبت، عن مقتل خمسة عناصر من "داعش" بصد هجوم في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار....

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