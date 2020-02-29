فيروس كورونا.. برلماني كويتي يثير الجدل بالحديث عن

2020/02/29 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع المخاوف في الكويت بسب ظهور حالات إصابة بفيروس كورنا المستجد قادمة إيران، دعا النائب في مجلس الأمة محمد براك المطير إلى اعتبار الأشخاص القادمين من إيران أو العراق ويرفضون إجراءات الكشف عليهم "عملاء لإيران"، لكن هذا الموقف تسبب في هجوم على النائب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن معظم الإصابات في دول الخليج ومن بينها الكويت هي لأشخاص زاروا إيران أو خالطوا أشخاصا كانوا هناك، فإن موقف النائب اعتبر "تخوينا واستقصاء" ولا يتماشى مع الواقع، من قبل معارضيه، فيما اتفق آخرون مع رأيه.

المطبر كتب في تغريدة على تويتر: "أي شخص قادم من إيران أو العراق يرفض إجراءات الصحة في المطار أو في المنافذ البرية والبحرية يجب اعتباره عميل إيراني وواجب التحفظ عليه وتحويله للجهات الرسمية":

البعض اتفق مع موقف النائب مثل هذا المغرد الذي كتب أن "هناك من يستغل هذا الوباء للإضرار بأمن واستقرار البلد وتعريض حياة الناس للخطر":

لكن عددا كبيرا من المتفاعلين مع تغريدة النائب، وجدوا أنه بالغ في إظهار موقفه، بالنظر إلى إلصاقه تهمة "العمالة" للأشخاص الذين يرفضون الالتزام بإجراءات السلطات الصحية، وكان يكفيه أن يطالب بالحجر الصحي عليهم بغض النظر عن انتماءاتهم:

آخرون وجدوا أن موقف النائاب انتقائي، ويستهدف طائفية دينية بالأساس، وكذلك قالوا إنه لم يتطرق إلى العائدين من إيطاليا التي انتشر الفيروس فيها في الفترة الآخيرة:

ويرى البعض أنه في حال رفض شخص الكشف عليه، يمكن ترحيله أو إجباره على الالتزام بالقواعد المعمول بها بغض النظر عن الدولة التي ياتي منها:

ويتفق هذا المغرد مع هذا الطرح، ويرى أن العديد يأتون من العراق وإيران للقضاء مصالحهم أو زيارة أقاربهم، لكن لا ينبغي أخذ القضية بهذا المنحى:

وكانت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية قد دعت في مؤتمر صحفي السبت مواطنيها إلى عدم السفر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى إصابة نحو 45 شخصا في الكويت حتى الآن دون تسجيل وفيات.

وتحولت إيران إلى ثاني أكبر بؤرة تفش للفيروس بعد الصين، وأكبر مصدر للفيروس في المنطقة، وقد بلغت الأعداد الرسمية للقتلى بالمرض إلى نحو 40 شخصا بحسب الأرقام الرسمية.

ودب الذعر في دول المنطقة بمجرد أن تم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان لامرأة لبنانية قادمة من مدينة قم في شمال إيران، ثم أعلن العراق والكويت والبحرين تسجيل حالات إصابة بالفيروس وجميعها مصدرها إيران.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الخميس أنها وضعت 22 ايرانيا قدموا إليها في الحجر الصحي، وقالت إنها تتابع جميع القادمين من المناطق التي أعلن فيها اكتشاف الفيروس.

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