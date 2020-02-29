2020/02/29 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن عن 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا 4 منها في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن عن 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا 4 منها في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن عن 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا 4 منها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).