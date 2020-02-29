ترامب يعين حليفه الجدلي رئيساً للاستخبارات الأمريكية

2020/02/29 | 19:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب الجمهوري جون راتكليف رئيسا لأجهزة الاستخبارات، مثيرا مزيدا من الجدل إزاء منصب في غاية الأهمية بقي شاغرا لأشهر.

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