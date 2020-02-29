الحشد يدمر مضافتين لداعش في أطراف خانقين

2020/02/29 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نجح الحشد الشعبي، اليوم السبت، بتدمير مضافتين لداعش الارهابي في اطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.وذكر الحشد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”قوة من اللواء 23 نفذت عملية امنية استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة في مناطق محمد عباس وزور نهر الوند باطراف خانقين”.واضاف، ان”العملية اسفرت عن تدمير مضافتين تحويان على […]

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