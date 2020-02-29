2020/02/29 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحيرة الرزازة.. محافظ كربلاء يعلن المباشرة باعادة تاهيل ساحلها “صور”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحيرة الرزازة.. محافظ كربلاء يعلن المباشرة باعادة تاهيل ساحلها “صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).