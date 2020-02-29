متى ينبغي استخدام كمامة للحماية من كورونا؟

2020/02/29 | 19:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

بات ارتداء الكمامة مشهدا شائعا حول العالم مع تفشي الفيروس في 5 قارات حول العالم ووصوله إلى نحو 50 دولة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها الخاص بمنطقة الشرق الأوسط في موقع "تويتر"، السبت، بعض النصائح بشأن ارتداء الكمامات.

وقالت الصحة العالمية إنه لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كورونا.

وأضافت أنه على المرء ارتداء الكمامة أو القناع في حال كان يعاني من العطس والسعال.

وحتى تكون الكمامة فعّالة، يجب غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي.

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