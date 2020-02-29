2020/02/29 | 19:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، آخر استعدادات الميرنجي لمباراة برشلونة، المقرر لها، غدا الأحد، في الجولة 26 من الليجا.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنها لحظة حساسة.



يجب أن يكون تفكيرنا إيجابيًا ولا نسمع ما يقوله الآخرون.



أعلم أن جمهورنا منزعج بعض الشيء، ولكننا بحاجة إليهم غدًا، وأن يكونوا معنا في سانتياجو برنابيو".

مانشستر سيتي

وأضاف: "من المهم أن نلعب بشكل جيد وأن نحقق النتيجة المطلوبة.



ما حدث أمام مانشستر سيتي لا يجب أن يتكرر، ولكن هذه كرة القدم، وتلك الأمور تحدث، وسنبحث عن الأشياء الإيجابية من خلال تحليل المباراة السابقة".

وتابع: "النتائج لم تكن جيدة في المباريات الأخيرة.



هذا صحيح وجماهيرنا لا ترغب في ذلك.



نعلم أنه يمكننا تغيير الوضع، ونحن في حالة جيدة، ويجب أن يكون المشجعون معنا".

وواصل: "جميع مبارياتنا ستكون مهمة، وغدا هناك 3 نقاط علينا الحصول عليها، وسنفعل كل شيء من أجلها، ورغم عدم تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة على ملعبنا، ولكن يجب أن نظل إيجابيين".

كروس..



وميسي

وعن جلوس كروس على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي، علق: "عندما لا تحصل على نتيجة جيدة فإن الإعلام يقوم بتحليل كل شيء".

وزاد: "بعد أن جلس توني على مقاعد البدلاء، قاموا بكتابة كل شيء.



لقد كان قرارا فنيا، واخترت لاعبا آخر للمشاركة في مركزه.



هذا كل شيء ولا يمكن قول أي أمر آخر".

وتحدث زيدان عن ليونيل ميسي، قائلا: "كلنا نعرف مدى أهميته لبرشلونة، إنه النجم الأول لهم ونعلم ما سيقوم به، ونعلم ما يتعين القيام به.



سنلعب ضد منافس لديه العديد من الأسماء الرائعة".

وأردف: "طرد وغياب رودريجو؟ إنه يتواجد في قائمة الفريق بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى لا يتواجد، ولدي العديد من اللاعبين في الفريق، وسأختار القائمة لاحقًا".

واستطرد: "أحتاج الفوز باللقب للاستمرار مع ريال مدريد؟ هذا قرار شخص آخر.



أعرف ماذا يجب علي القيام به.



الصحافة تتحدث في الكثير من الأمور للحفاظ على وظيفتها، وأنا لدي ما أقوم به، لقد حققنا بعض النتائج السيئة ولكن رغبتي هي الاستمرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: لهذا السبب استبعدت كروس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان: لهذا السبب استبعدت كروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).