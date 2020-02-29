التخطيط: القطاع الخاص بديل عن التعيينات الحكومية في موازنة 2020

2020/02/29 | 19:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد وكيل وزير التخطيط، ماهر حماد جوهان، اليوم السبت، ان القطاع الخاص سيكون بديلاً في توفير فرص العمل حال عدم تضمين درجات وظيفية في موازنة العام الحالي. وقال جوهان في تصريح صحفي، تابعته "كلكامش برس" إن "البدائل في موازنة 2020 هي أن يتولى القطاع الخاص موضوع التعيينات"، لافتاً إلى أنه "لا توجد خيارات لوزارة المالية في تغطية حاجة المجتمع من خلال توفير فرص العمل لأكثر من 200 ألف خريج سنوياً".وأضاف أنه "في حال وفرت وزارة المالية هذه الفرص على الموازنة فإن هذا الأمر يعد خطراً على الأجيال المستقبلية".وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت في وقت سابق أن ملف التعيينات سيكون من مهام مجلس الخدمة الاتحادي حصراً لافتة إلى أن عمل مجلس الخدمة بدأ رسمياً منذ مطلع العام الحالي.

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