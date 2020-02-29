وزارة الصحة تعلن اكتشاف 5 اصابات جديدة بـ”كورونا”.. 4 في بغداد وواحدة في بابل

2020/02/29 | 19:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اربعة منهم في بغداد (ثلاثة في الكرخ وواحدة في الرصافة) والخامسة في محافظة بابل.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه انه “تمت متابعتهم من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبيّن […]

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