المرور العامة تعلق العمل بمواقع التسجيل المركبات بسبب كورونا

2020/02/29 | 19:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن تعليق العمل في مواقع تسجيل المركبات في عموم العراق خوفا من انتشار فيروس كورونا.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "نظراً لما تشهده مواقع التسجيل واصدار الاجازات في بغداد وكافة المحافظات من زخم بشري وبغية الحفاظ على المواطنين وعلى منسوبينا وللوقاية من تفشي فايروس كورونا والسيطرة عليه".وأضافت انها "تعلن مديرية المرور عن تعليق العمل في مواقع التسجيل واصدار الاجازات في عموم العراق الحبيب للحفاظ على سلامة المواطنين".

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