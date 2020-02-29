2020/02/29 | 19:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصص قصيرة جداً إلى: قاسم سبتي – محمد اسماعيل (1) متاهة كان أدلاء الطريق في المسافة بين قبريه..أجلافا..نقر الوجوه، سلبوه ماله وخيروه..بين تسليمه الى حرس المدافن، او العبور حجــــــــــلا على قدم واحدة.وإرتضى الخيارين؛ إذ تم دفنه في نهاية المطاف، بعد أن قطع الطريق حجلا على قدم واحدة.(2) طفولة حمل طفولته الباكية؛ […]

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