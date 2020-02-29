2020/02/29 | 19:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم السبت تسجيل 5 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة بغداد ومحافظة بابل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد لشفق نيوز، إن وزارة الصحة تعلن "اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اربعة منهم في بغداد (ثلاثة في الكرخ وواحدة في الرصافة) والخامسة في محافظة بابل".

وتابع بالقول، "تمت متابعتهم من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية، وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حالياً في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

ولفت البدر إلى اتخاذ الوزارة "كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية".

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في العراق إلى 13، وهم لأشخاص قدموا من إيران، 6 منها في بغداد، و5 منها في كركوك (شمال)، وواحدة أخرى في النجف (جنوب) لطالب إيران جرى ترحيله إلى بلده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 5 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في محافظتين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 5 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).