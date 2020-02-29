نائب عن سائرون: عدم تمرير حكومة علاوي سيطيح ببعض الرئاسات والزعامات السياسية

2020/02/29 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن سائرون علاء الربيعي، السبت (29 شباط 2020) إن عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي يوم غد سيطيح ببعض الرئاسات والزعامات السياسية.

وذكر الربيعي، في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، إن "عدم تمرير الكابينة الوزارية الجديدة سيؤدي الى الإطاحة ببعض الرئاسات والزعامات السياسية"، دون أن يسميها.

ورأى أن "عدم تمرير حكومة علاوي جاء لعدم حصول بعض الكتل على حقائب وزارية".

وأكد القيادي في التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، حاكم الزاملي، السبت (29 شباط، 2020) إن تياره سيرفض تمرير أي بديل لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، في حال حاولت القوى السياسية إفشال عقد جلسة يوم غد الأحد، المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال الزاملي، لـ(بغداد اليوم)، إن "على القوى السياسية المعترضة على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والتي تعمل على إفشال جلسات البرلمان، بسبب خسارتها المغانم من الوزارات، ان تعلم جيداً ان عدم التصويت على علاوي، يعني اختيار رئيس وزراء جديد، يكون أشد من علاوي في رفض المحاصصة وإعطاء أي وزارات لأي جهة سياسية".

وبين الزاملي ان "اي بديل لعلاوي، سوف نفرض عليه عدم اعطاء اي مغانم ومناصب لأي جهة سياسية، وبخلاف ذلك سنقف ضده تمريره في البرلمان والشارع العراقي، فعلى القوى السياسية المتحاصصة ان تعلم جيداً ان تغيير علاوي، لا يعني بقاء الوزارات بيدها".

وكان تحالف "الوطن أولا"، الذي يترأسه النائب مثنى السامرائي، رأى يوم أمس الجمعة، أن ما حصل في الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أمس الأول الخميس، يؤشر لحالة التشتت والتردد، مشيرا الى ان الرافضين لحكومة علاوي ليس لديهم أي بديل لمنع التداعيات المحتملة.وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "أن ما حصل في الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أمس الخميس يؤشر لحالة التشتت والتردد التي تواجه بعض الكتل السياسية في دعم تشكيلة وزارية من أشخاص مستقلين من جانب، وعدم حصول بعض الكتل الأخرى على حصة من وزارات الحكومة من جانب آخر".وأشار الى ان "عدم حصول النصاب في جلسة الخميس يزيد من تعقيد المشهد السياسي المتأزم خصوصا مع عدم وجود خيارات ناضجة وبديلة لدى الكتل السياسية الرافضة لحكومة علاوي لمنع التداعيات الخطيرة المحتملة ".وأوضح التحالف أن "العديد من الكتل السياسية التي تستشعر حجم التداعيات الخطيرة المترتبة على عدم تمرير الحكومة الجديدة ومنها الدخول في نفق الفوضى السياسية جعلها تصر على ضرورة عقد الجلسة وتوفير الفرصة لكل نواب الشعب للتعبير عن إرادتهم بصدق فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة من عدمه".وطالب التحالف الكتل السياسية بأن "تأخذ بنظر الاعتبار تعقيدات الموقف الذي ينذر بوضع كارثي والتضحية بالمصالح الآنية أملاً في تحقيق نوع من الاستقرار الذي يمهد لانفراج حقيقي للوضع المتأزم في البلاد"، داعياً النواب إلى "التحرر من الضغوط التي تمنعهم من ممارسة دورهم في التعبير عن آرائهم بــكامل حريتهم".

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قال المتظاهر البارز في ذي قار، اسعد الناصري، اليوم السبت، أنه ليس مع ذهاب المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء ببغداد يوم غد الأحد، فيما أكد أنه ليس لأحد أو جماعة الادعاء بقيادة الثورة، حسب تعبيره.

وذكر الناصري، على حسابه بموقع &

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، حاكم الزاملي، السبت (29 شباط، 2020) إن تياره سيرفض تمرير أي بديل لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، في حال حاولت القوى السياسية إفشال عقد جلسة يوم غد الأحد، المخصصة لل

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اصدرت وزارة التجارة، السبت (29 شباط، 2020) بيانا لتوضيح حقيقة صور نشرتها مواقع الكترونية تظهر وزيرها محمد هاشم العاني وهو يستقبل الرئيس الايراني حسن روحاني، فيما اشارت الى ان هذه الصور قديمة.

وذكرت الوزارة في البيان، ان "

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