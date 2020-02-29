الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا وتكشف حصيلة جديدة

2020/02/29 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (29 شباط 2020)، اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المست...





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