نزاع عشائري و

2020/02/29 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ثلاثة قتلى يوم السبت جراء نزاع عشاري وإطلاق النار عن طريق الخطأ من قبل الجيش في قضاء البعاج غرب الموصل شمالي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً بين أفراد قبيلة الجغايفة في قضاء البعاج غرب الموصل أسفر عن مقتل شخصين من طرفي النزاع".

وأضاف بالقول، "خلال جلب جنازة أحد الضحايا، أطلقت نقطة تفتيش للجيش النار نحو موكب الجنازة ما اسفر عن مقتل أحد المشيعين بالخطأ من قبل الجيش".

وتابع المصدر أن "أحد عناصر الجيش أصيب أيضاً بجروح جراء تبادل إطلاق النار مع المشيعين".

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