دولة القانون يجدّد موقفه بعدم الاشتراك في حكومة علاوي

2020/02/29 | 19:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدّد ائتلاف دولة القانون اليوم السبت, موقفه بعدم الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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