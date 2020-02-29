صحة نينوى تعلن سلامة جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا

2020/02/29 | 20:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم السبت، عن سلامة جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.واكدت الدائرة في بيان تلتقه وكالة صدى ، إن “سلامة جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا والبالغ عددها 12 حالة”.وبينت أنهم “غادروا الحجر الصحي”.

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