متظاهرون يسيطرون على ساحة الخلاني في بغداد 

2020/02/29 | 20:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي ، السبت، بأن متظاهرين سيطروا على ساحة الخلاني وسط بغداد.

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