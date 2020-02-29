الصحة العراقية تعلن اكتشاف 5 حالات إصابة بفيروس كورونا

2020/02/29 | 20:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، السبت، اكتشاف 5 حالات اصابة بفيروس كورونا جديدة في العراق....

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