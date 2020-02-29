2020/02/29 | 20:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / فاطمة رحمة

تستعد جمعية الفنانين التشكيليين المركز العام في بغداد؛ لعقد مؤتمرها الانتخابي 2020– 2023 في يوم الجمعة السابع والعشرين من آذار الحالي، وقال رئيس الجمعية الفنان قاسم سبتي لـ "الصباح" ان "الانتخابات ستجرى بمن حضر؛ وفق النظام الداخلي لجمعية التشكيليين

العراقيين".



مؤكداً "وسيقام معرض التشكيليات خلال نيسان، حيث أجل من عيد المرأة 8 آذار الى نيسان، بسبب التحضير

للانتخابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات تشكيلية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات تشكيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).