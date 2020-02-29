كورونا فايروس .اكتشف عام ١٩٦٠

2020/02/29 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام دليل ضمد انتشر في السعودية عام ٢٠١٤ مات منهم ١٨ في جدة اغلبهم من الرجال رجح بعض العلماء حينها أن الفايروس يصيب الرجال دون النساء لكني أرى أن الفايروس لم يصب السعوديات لأن اغلبهن يرتدين البرقع على الوجه كأنه كمامة عاد الفايروس ليظهر في ووهان الصينية بشكل أكثر تطورا لا يعد هذا الفايروس خطر […]

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