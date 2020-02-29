وزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة لمعالجة الوضع القانوني وترقية من لا يحمل الشهادة الابتدائية من المنتسبين

2020/02/29 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أمر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لمعالجة الوضع القانوني وترقية المنتسبين الذين لا يحملون الشهادة الابتدائية.وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الياسري امر مدير التفتيش الإداري والمهني بتشكيل لجنة عاجلة تكون برئاسة اللواء “حاتم قاسم هاشم” وعضوية ممثلين من الموارد البشرية والدائرة القانونية والعلاقات ومكتب […]

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